Lockdown II bis IV | Corona-Licht

Lockdown II bis IV: Heute beginnt ein neues Leben für die Österreicher. Lockdown II seit Mitternacht. Oder genauer: Lockdown III, denn der zweite, der diesen Namen nicht verdient hatte, begann ja genau zwei Wochen davor. Gebracht hat dieser Schmalspur-Lockdown wenig, auch wenn gestern Neuinfektionszahlen registriert wurden, die unter jenen vom Montag der Vorwoche lagen. Aber gleichzeitig mussten gestern weitere 58 Tote vermeldet werden und 119 hinzugekommene Corona-Patienten auf Normal- und Intensivstationen, die damit der Überlastung immer näher rücken. In den heute beginnenden Voll-Lockdown werden nun alle Hoffnungen gesetzt: Er muss die Infektionszahlen sehr deutlich senken und vor allem die Intensivstationen entlasten. Die dramatische Reduzierung der Neuinfektionen plus die für den Dezember geplanten Massentests sollten die Situation im Dezember, vor allem zu Weihnachten, wesentlich entspannen. Wobei bei vielen die nicht unberechtigte Sorge wächst, dass in den verbleibenden zweieinhalb Einkaufswochen zwischen 7. Dezember und dem Heiligen Abend neue Infektionswellen gezüchtet werden, die spätestens im neuen Jahr in Lockdown IV münden. Aber wollen wir einmal nicht zu pessimistisch sein!