Jobabbau in Wattens: „Viele Fehler sind passiert“

Unrühmliches Kapitel in der Firmengeschichte

Betroffene, Betriebsräte und Gewerkschafter Harald Schweighofer saßen bei dem Gespräch am Tisch. Letzterer kennt Schilderungen wie diese nur zu gut. „Der massive Jobabbau ist ein herber Schlag für jeden Betroffenen und für den Tiroler Arbeitsmarkt. Dass bei der Abwicklung dann auch noch so viele Fehler passiert sind, ist besonders bitter“, sagt Schweighofer. Er spricht von einem „unrühmlichen Kapitel in der 125-jährigen Firmengeschichte“.