„Habe nicht nur den Job bei Swarovski verloren“

Tausend Hiobsbotschaften an einem Tag

Der 5. Oktober 2020: tausend Hiobsbotschaften. Tausend Hoffnungen zerstört. Tausend Lebenswege in ungewisse Bahnen gelenkt. Daberto und Happ hätten an diesem Tag ihre Betriebsratsfunktion wohl auch gerne abgegeben. Vieles ist an diesem Tag zerbrochen - jetzt heißt es kitten. „Mit jedem Betroffenen wird noch ein ausführliches Gespräch über die Möglichkeiten im Sozialplan geführt“, berichten die Betriebsräte. Albert S. und Sandra L. berichten indes von zwischenmenschlichen Tragödien, die an besagtem 5. Oktober passiert sind. Vorgesetzte, die die schlechte Nachricht auch noch mit Grobheiten garnierten. Kollegen, die kein Wort des Bedauerns verloren. Chefs, die für die Verlierer nicht erreichbar waren. „Du bist einfach unterqualifiziert“, wiederholt Albert S. die Worte, die ihm den Boden unter den Füßen wegzogen. „Ich habe nicht nur den Job verloren, sondern wurde auch noch abgewertet.“