Kärnten lässt Betreuungseinrichtungen offen!

Ab kommendem Dienstag werden die Volksschüler ihren Unterricht, wie im Frühjahr, in Papierform übermittelt bekommen. Alle anderen Pflichtschüler, wie die der Mittelschulen und AHS-Unterstufen, werden den Lernstoff mittels PC bzw. Laptop digital abrufen können. Zugleich sei festgehalten, dass jeder Schüler auch in der Schule beaufsichtigt werden kann, sollte dies aus arbeitstechnischen oder anderen Gründen den Eltern zu Hause nicht möglich sein.



„Es darf zu keinen Vor- bzw. Nachteilen kommen, um die Chancengleichheit aufrechtzuerhalten“, so Landeshauptmann und Bildungsreferent Peter Kaiser, der zugleich den Lehrern seinen Dank ausspricht. „Auch sie sind in diesem Schul-Lockdown gefordert, den Lernstoff bestmöglich zu übermitteln und die Kinder zu betreuen.“