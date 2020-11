Kurz: „Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel!“

„Uns ist bewusst, dass das eine Zumutung ist“

Vizekanzler Werner Kogler sagte, die bisherigen Maßnahmen hätten leider nicht gereicht, um die Ausbreitung einzudämmen: „Auch wenn es mir persönlich sehr schwerfällt, muss ich Sie um Ihre Mitarbeit bitten“, so Kogler an die Bevölkerung: „Auch uns, der Bundesregierung, ist es bewusst, dass das eine Zumutung ist. Aber damit können Sie Leben retten, des Onkels, der Nachbarin, der Oma oder des Opas - oder sogar Ihr eigenes, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen.“ Nicht jeder müsse an Covid erkranken, aber jeder könnte einmal ein Intensivbett brauchen, etwa nach einem Unfall oder Herzinfarkt: „Und jeder, der ein Intensivbett braucht, soll eines bekommen“, betonte der Vizekanzler.