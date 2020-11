Köfer fordert mehr Personal für Kärntens Spitäler!

Busunternehmen, Reisebüros, Veranstalter, Gastronomiebetriebe. Die Zahl der von Corona stark betroffenen Branchen ist groß. „Wir haben uns sehr genau überlegt, wie wir den Kärntner Unternehmern jetzt am besten helfen. Aus Hunderten Beratungsgesprächen entstand schließlich der Stabilisierungsfonds“, erklärt Wirtschaftsförderungsreferentin Gaby Schaunig. Über diesen Fonds erhalten Betriebe frisches Kapital, das sie in die Lage versetzt, die Bundeshilfen überhaupt erst in Anspruch zu nehmen.