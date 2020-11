Peter Kaiser betont: „Den Lockdown ernst nehmen!“

„Schließung von Schulen bürdet Probleme auf“

Auch Bedienstete des jetzt so notwendigen Krankenhauspersonals haben Familien und Kinder - sie sind in der jetzigen Zeit, wo es darum geht, sämtliches Personal zur Verfügung zu haben, besonders gefordert. „Mit der Schließung von Schulen und Kinder- und Betreuungseinrichten wird ihnen ein weiteres Problem aufgebürdet - das bestätigt Krankenhaussprecher Primarius Rudolf Likar. Es darf zu keinen Personalausfällen in Krankenhäusern aufgrund der Betreuungspflicht kommen“, warnt Kaiser.