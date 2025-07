Tödliche Unfälle: Wie Motorradfahren sicherer wird

Motorradfahren nur mit Konzentration und Geduld

„Die meisten Unfälle passieren in den Sommermonaten, wenn schönes Wetter ist. Viele sind dann auf Kärntens Straßen unterwegs“, so Schönlechner. Oft passieren die Unfälle, wenn die Fahrer unkonzentriert sind. „Einige machen auch längere Touren, fahren in der Hitze, trinken nicht so viel und dehydrieren. Das kann dazu führen, dass man müde oder ungeduldig wird – zwei Risikofaktoren für Unfälle.“