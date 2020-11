Ordinationen im Lockdown uneingeschränkt geöffnet

Kontrollverlust „muss unbedingt vermieden werden“

Bezüglich der am Samstagnachmittag offiziell verkündeten Verschärfungen erklärte der Kammerpräsident via Aussendung: „Ohne Gegensteuern würden in allen Bundesländern die Intensivstationen der Spitäler an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen.“ Wenn der Anstieg der Infektionszahlen nicht zurückgehe, könnte Österreich die Kontrolle über das Geschehen verlieren: „Das muss unbedingt vermieden werden.“