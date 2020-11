Trump: Comeback 2024, TV-Imperium oder Prozesse?

Dass Trump Radiohörer und Fernsehzuschauer fesseln kann, hat er über Jahrzehnte unter Beweis gestellt, schon als New Yorker Immobilienmogul war er in den Medien dauerpräsent. Denkbar wäre eine Zusammenarbeit mit den weit rechts stehenden Sendern One America News Network oder NewsMax TV - oder gar eine Übernahme.