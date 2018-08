Gestanden: Trumps Anwalt zahlte Pornostar Vermögen

Ex-Wahlkampfleiter Manafort drohen 80 Jahre Haft

Ebenfalls am Dienstag war der wegen Banken- und Steuerbetrugs angeklagte Ex-Wahlkampfleiter Trumps, Paul Manafort, schuldig gesprochen worden. Allerdings gelangte die zuständige Jury nur in acht der insgesamt 18 Anklagepunkte zu dieser Auffassung. In den anderen zehn Punkten konnte sie sich auch nach mehrtägiger Beratung nicht einigen. Die meisten Vorwürfe gegen Manafort fallen in eine Zeit vor dessen fünfmonatiger Tätigkeit für Trumps Wahlkampf. Die Höchststrafe beträgt 80 Jahre Gefängnis.