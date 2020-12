Viele tolle Rezepte für Ihre Weihnachtsbäckerei!

Leise rieselt der Puderzucker

„Die besten Weihnachtskekse" kennt auch Johanna Aust. Wenn es draußen so richtig kalt wird, die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen und wir uns am liebsten an den Ofen kuscheln würden, ist sie nicht mehr weit: die Weihnachtszeit. Was gibt es dann Schöneres, als die Weihnachtsmusik aufzudrehen, die Keksausstecher hervorzuholen und die Hände im Mehl zu vergraben? Den Teig kneten, ausrollen und formen das löst Glücksgefühle aus. Johanna Aust zeigt, wie es geht: In Die besten Weihnachtkekse stellt sie111 himmlische Rezepte vor. Und eins ist klar: Der Name ist Programm.