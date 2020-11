Woche der Entscheidung | Weltweites Durchatmen

Woche der Entscheidung: In dieser Woche wird sich weisen, wie es mit Corona in Österreich weitergeht - und mit den Lockdown-Bestimmungen. Die Weichenstellungen werden ausgerechnet an einem Tag erwartet, der üblicherweise als Unglückstag gilt: Freitag, der 13. Mit Optimismus, so viel ist klar, starten wir nicht in diese Woche. Denn gestern wurden schon wieder Rekordzahlen vermeldet - fast 6000 Neuinfektionen, so viele waren es an einem Sonntag noch nie. Nur zum Vergleich: zwei Wochen zuvor zählte man hierzulande nicht einmal halb so viele. Neuerlich besonders bedrückend die Zahl der Todesopfer: In den letzten 24 Stunden schon wieder 34 an Covid-19 Verstorbene! Damit rücken weitere Lockdown-Verschärfungen immer näher. Und so schweben nun strengere Ausgangsbestimmungen genauso über unseren Köpfen wie eventuelle Schul- und Geschäftsschließungen. Wundern über weitere Restriktionen dürfen wir uns bei der teilweise laschen Einhaltung der aktuellen Regeln jedenfalls nicht.