Willi Gabalier: „In der Pension bin ich Bauer“

Sie werden mir langsam unheimlich: Sie tanzen, singen, sind Experte für antike Sachen, jetzt auch für Obst!

Ich hab so einen Abenteuertrieb in mir, was anderes zu probieren und zu schauen: Geht noch was? Ich habe Kunstgeschichte und Geografie studiert, aber historische Obstsorten haben mich schon immer begeistert. Also Sorten, die schon in Vergessenheit geraten sind und auch in rauen Lagen funktionieren. Was man als Obst im Supermarkt bekommt, ist nicht das, was mir schmeckt. Ein Lederapfel mit harter Schale, das ist schon ein ganz anderes Gefühl, wenn man reinbeißt.