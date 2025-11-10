Wanderweg muss wieder geöffnet werden

Bereits im April dieses Jahres durften sich die Naturfreunde Steiermark über ein erstes positives Urteil im Konflikt um einen beliebten Wanderweg in der Region Weiz freuen: Konkret handelte es sich um eine Uneinigkeit aus dem Jänner 2020. Nachdem ein Ast auf einen beliebten Wanderweg in der Gemeinde Thannhausen nahe Weiz gestürzt war, drängten zwei Grundstücksbesitzer auf eine Verlegung der Strecke Richtung Landesstraße. Es kam zu einem Rechtsstreit, weil die beiden Landwirte den seit über 50 Jahren markierten und betreuten Wanderweg gesperrt hatten. Das Bezirksgericht Weiz entschied Anfang des Jahres zugunsten des Vereins.