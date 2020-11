Trump-Team erklärt: „Diese Wahl ist nicht vorbei“

Biden-Sieg immer wahrscheinlicher

Obwohl erste Medien wie etwa der Fernsehsender Vox bereits verkündet haben, dass Biden die Wahl gewonnen hätte, hat noch kein großer US-Sender den Demokraten als Wahlsieger ausgerufen. Biden konnte am Freitag aber bei der Auszählung in den Schlüsselstaaten Pennsylvania und Georgia an Trump vorbeiziehen. Der 77-Jährige liegt auch in Arizona und Nevada vor dem Amtsinhaber. Damit wird ein Sieg des früheren Vizepräsidenten bei der umkämpften Wahl immer wahrscheinlicher.