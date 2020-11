In 4 Bundesstaaten Trump-Klagen gegen Auszählung

Trumps Wahlkampfteam ergriff die rechtlichen Schritte im Ringen um die Auszählung von Stimmen in den umkämpften Staaten. So wurde in Georgia eine Klage im Chatham County eingebracht, um die Auszählung zu unterbrechen, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Laut einem Beobachter seien 53 Stimmzettel illegal zum Stapel rechtzeitig eingetroffener Wahlunterlagen hinzugefügt worden. Es wird gefordert, das Gericht solle in dem Bezirk für eine strikte Abtrennung von Briefwahlunterlagen sorgen, die nach dem Ende der Stimmabgabe am Dienstagabend eintrafen.