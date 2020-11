UNO warnt vor vermehrten Hungersnöten

Erst in diesem Jahr haben das UN World Food Programme (FAO) sowie das Welternährungsprogramm (WFP) den Friedensnobelpreis erhalten. Nun lassen die beiden Organisationen mit einer eindringlichen Warnung aufhorchen. In vier Ländern gebe es Gebiete, die bald in eine akute Hungersnot abrutschen könnten. Dabei handelt es sich um Burkina Faso in der westafrikanischen Sahelzone, den Nordosten Nigerias, den Südsudan und den Jemen.