US-Wahl: „Amerika ist derzeit zerrissenes Land“

Das Stadt-Land-Gefälle ist in den USA viel größer als in Europa: Donald Trump gewinne vor allem in den Bundesstaaten des Mittleren Westens und in den ländlichen Gegenden seine Wähler, so der Experte. „In unseren Köpfen als Europäer schauen wir meist nur auf die West- und auf die Ostküste. Wir schauen aber nicht auf das komplette Land“, so Haselmayer.