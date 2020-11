Neues Ärztezentrum wird die Spitäler entlasten

Auch bei Regenwetter wird auf Hochtouren gearbeitet: In der St. Veiter Straße in Klagenfurt entsteht bis zum Frühjahr das Ärztezentrum „Medineum“. Diese Primärversorgungseinheit wird zwischen 7 und 19 Uhr geöffnet haben und soll die Spitäler und Ambulanzen deutlich entlasten. Das ist gerade in den schweren Coronazeiten wichtig. Auch drei praktische Ärzte werden einziehen.