Nächster Tiefschlag | Es kann nur besser werden

Es kann nur besser werden. Wie sollen wir mit dieser Fülle an negativen Botschaften umgehen? Das haben wir uns in der Redaktion gefragt und die Frage an österreichische Persönlichkeiten weitergereicht. Wir suchten nach Antworten auf die Herausforderungen in diesen Zeiten. Und fanden doch gar nicht so wenige positive Ansätze. So betiteln wir die zwei Seiten mit den Stellungnahmen Es kann nur besser werden. Das wäre nun ja doch ein wenig hoffnungsvoll. So zitieren wir etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen, anspielend auf Corona: „Das Virus überträgt sich von Mensch zu Mensch. Aber auch Mut und Hoffnung übertragen sich von Mensch zu Mensch.“ Autor Thomas Brezina meint: „In dieser Dunkelheit sind Lichtpunkte, die jeder von uns setzt, wichtiger als je zuvor. Mit liebevollen Worten kann man nicht großzügig genug sein. Aus vielen Punkten kann ein Licht entstehen.“ Psychiater Reinhard Haller sagt: „Mich erinnert dieses Jahr an eine weniger dramatische Wiederholung des Jahres 1945. Aber die extrem rasche Hilfe, die Zivilcourage, die politischen Statements - all das hat auch ein hoffnungsvolles Licht entzündet.“ Und der steirische Diözesanbischof ist überzeugt: „In der größten Not gibt es Hoffnung.“ Ja, jetzt kann es wirklich nur noch besser werden.