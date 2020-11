„Ganze Zeit das Gefühl, der kommt gleich herein“

Simone bleibt unverletzt, es geht ihr mal so, mal so. „Wir haben da unten alle sehr zusammengehalten und uns sehr umeinander gekümmert“, erzählt sie. „Da hatte man dann abwechselnd Zusammenbrüche.“ Viele haben gar keine Erinnerung an die ersten paar Schreckminuten, viele stehen in Kontakt mit dem psychosozialen Notdienst. „Jedes Mal, wenn jetzt jemand im Fernsehen ,Schüsse‘ sagt, dann höre ich wieder dieses ‚Rat-tat-tat‘“, sagt Simone. „Und das kennt man nicht, wenn man ein normales Leben in der Großstadt führt. Höchstens aus Filmen.“