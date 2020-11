Regionalität in Möllbrücke weiter gefragt

Seit August 2017 bietet die gebürtige Sachsenburgerin Isabell Strauss in Möllbrücke regionale Produkte an. Neben herkömmlichen Schmankerln gibt’s Frisches und Biologisches vom Genussland Kärnten für die Kunden. In Krisenzeiten wächst das Bewusstsein für nachhaltige Produktion in der Umgebung.