Prominente Hilfe für Trump-Herausforderer Biden

Taylor Swift (30), die sich schon vor Wochen als Biden-Unterstützerin zu erkennen gab, feuerte am Montag in einem Video in ihrer Instagram-Story zum Wählen an. Sie sei nun wohl die einmillionste Person, die an die Stimmabgabe erinnere, aber „bitte“ tut es, mahnte die Pop- und Country-Sängerin. Auch Ariana Grande, Zendaya und Eminem gaben den Demokraten in ihren sozialen Medien Schützenhilfe.