Terror: Sonderministerrat, Parteien-Krisentreffen

Nach dem blutigen Anschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend beruft Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für Dienstagvormittag einen Sonderministerrat per Videokonferenz ein. Danach wird er sich mit einer Rede an die Bevölkerung wenden. Um 12 Uhr lädt Kurz gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die Klubobleute der Parlamentsparteien ins Bundeskanzleramt ein.