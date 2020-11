Bub (13) bei Hai-Attacke vor Australien verletzt

An einem beliebten Strand an der australischen Ostküste ist am Sonntag ein junger Surfer von einem Hai attackiert und leicht verletzt worden. Der 13-jährige Teenager sei unweit des Ufers gesurft, als er vor 6 Uhr früh in Port Macquarie im Bundesstaat New South Wales wahrscheinlich von einem Riffhai oder einem Bullenhai angegriffen worden sei, zitierten lokale Medien am Montag den Chef der örtlichen Rettungsschwimmer.