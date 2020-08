Surfer sprang auf Weißen Hai, um Gattin zu retten

Glück im Unglück hatte ein Ehepaar bei einem Surfausflug in Port Macquarie im australischen Bundesstaat New South Wales. Das Paar war Samstagfrüh surfen, als plötzlich ein vermutlich junger Weißer Hai mit einer Länge von etwa drei Metern die 35-jährige Ehefrau attackierte und versuchte, sie am Bein vom Surfbrett zu ziehen, berichtete unter anderem die BBC.