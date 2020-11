Halloween: Die letzte Party vor dem Lockdown

Zeugen gesucht

In der Villefortgasse 11 etwa warfen vier bis fünf Jugendliche einen Smart zur Seite. Bis auf ein paar Kratzer blieb das Auto unbeschädigt. Dann zogen die jungen Vandalen weiter in die Attemsgasse, wo sie auf Autos mit weißem Lack beschmierten. Dasselbe veranstalteten sie in der Glacisstraße 7. Dort dürften die Schäden weit erheblicher ausgefallen als beim Smart.