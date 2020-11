Köstinger arbeitet mit „Hochdruck“ an Umsatzersatz

Weil Hotels und Restaurants aufgrund des neuerlichen Lockdowns im November schließen müssen, sollen sie mit 80 Prozent des Umsatzes vom vorigen November entschädigt werden. An den Details werde „mit Hochdruck“ gearbeitet, wie Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Sonntag mitteilte. „Sie werden so schnell wie möglich vorgelegt.“