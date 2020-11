Weiterhin steigende Infektionszahlen

Die Zahl der an Corona-Erkrankten steigt im Burgenland weiterhin rasant an. Bereits zum wiederholten Male in dieser Woche wurden binnen eines Tages über hundert Neuinfektionen verzeichnet. Laut dem Koordinationsstab des Landes sind seit Freitag 175 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Damit sind aktuell 916 Personen am Coronavirus erkrankt.