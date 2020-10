Warnung vor Überlastung, aber noch kein Lockdown

Kurz: „Wagen Sie Blick in andere Länder“

All jenen, „die das noch immer nicht glauben“, richtete Kurz aus: „Wagen Sie einen Blick in andere Länder.“ In Großbritannien seien bereits erste Krebs-OPs verschoben worden. In den Niederlanden und Tschechien können Patienten nicht mehr behandelt werden und müssten ins Ausland gebracht würden. Der Bundeskanzler betonte in diesem Zusammenhang, nicht zulassen zu wollen, dass Ärzte im schlimmsten Fall entscheiden müssen, „wen sie behandeln und wen nicht“.