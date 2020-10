„Corona-Baba“: RFJ lässt Virus einfach abschießen

„Spiel ist stiller Widerstand“

Zehn Jahre nach dem Skandal-Spiel „Moschee-Baba“, in dem auf Minarette gefeuert wurde, spielt der Ring Freiheitlicher Jugend nun also „Corona-Baba“. „Mit der massiven Angst- und Panik-Politik muss endlich Schluss sein“, sagte RFJ-Landesobmann Michael Wagner am Donnerstag in Graz. Corona-Leugner sei man aber nicht: „Das Virus ist da, aber das Zauberwort lautet nun Verhältnismäßigkeit“, meint Wagner neben seinen Parteikollegen Maximilian Krauss und Oliver Brunnhofer. Das Spiel sei „stiller Widerstand“.