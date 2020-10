Corona-Kontrollen daheim gehen zu weit

Nein, sagt die Bundesregierung. Im Kanzleramt will man den Ausritt des Parteikollegen nicht kommentieren, der Gesundheitsminister rückte indes aus: Kontrollen im privaten Bereich seien ausgeschlossen, „das ist auch grundsätzlich richtig“, so Rudolf Anschober. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn manche Länder gehen bereits jetzt eigene Wege: In Salzburg etwa wurde rechtlich geregelt, dass private Liegenschaften, die nicht dem Wohnzweck dienen - zum Beispiel Gartenhütten -, sehr wohl kontrolliert werden. Die Verordnung des Bundes allein genügt dafür laut Experten eher nicht. Derzeit kann die Polizei private Feiern also nur abdrehen, wenn sie beispielsweise unter dem Vorwand der Lärmbelästigung anläutet.