Junge Brandstifter trieben auf Friedhof Unwesen

Am Gelände vom Friedhof Wartberg ob der Aist setzten am 28. Oktober gegen 22.20 Uhr zwei unbekannte Jugendliche einige Mülltonnen sowie Kerzenlichter in Brand. Durch den Brand wurde zusätzlich eine angrenzende Betonmauer beschädigt. Die Feuerwehr rückte mit 20 Mann und drei Fahrzeugen zum Einsatzort aus und konnte den Brand rasch löschen. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete kurz zuvor in unmittelbarer Nähe, wie zwei Jugendliche im Bereich einer Sportanlage zündelten. Nach Ansprache flüchteten sie.