Jetzt Corona-Fälle in 26 steirischen Pflegeheimen

Aktuell häufen sich mit den steigenden Zahlen die Infektionen in den steirischen Heimen wieder. Gnas, Gleisdorf, Kindberg, Bad Radkersburg und Bairisch Kölldorf sind nur einige der betroffenen Orte. 26 Heime sind es der Steiermark insgesamt, heißt es vom Pflegeressort des Landes. 129 aktiv Infizierte gibt es in den Einrichtungen. Und besonders schockierend: 119 der derzeit 209 Corona-Todesfälle sind laut dem Land auf Infektionen in Heimen zurückzuführen – das sind 56,9 Prozent.