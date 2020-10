Uber bietet in Wien jetzt auch Taxifahrten an

Mit der App des US-Fahrdienstvermittler Uber lassen sich in Wien ab sofort auch Taxifahrten buchen. Im Gegensatz zum bisherigen Haupttarif „UberX“ wird bei der „Taxi Option“ für Fahrten innerhalb Wiens der geltende Taxitarif angewandt, erklärte Uber in einer E-Mail an Kunden.