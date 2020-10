Vuelta: Kanadier Woods gewinnt 7. Etappe

Der Ecuadorianer Richard Carapaz, der am Sonntag vor dem Ruhetag das Leadertrikot von Primoz Roglic übernommen hatte, bestreitet die 8. Etappe am Mittwoch als Führender vor Hugh Carthy, Dan Martin und Roglic. Der Österreicher Felix Großschartner liegt weiterhin mit nur 1:30 Minuten Rückstand an der sechsten Gesamtposition, der Bora-Profi kam am Dienstag gemeinsam mit allen Favoriten 56 Sekunden nach Woods und als 36. ins Ziel.