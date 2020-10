Wird US-Präsident Donald Trump wiedergewählt?

In einer Woche wird in den USA ein alter bzw. neuer Präsident gewählt. In den aktuellen Umfragen sieht es so aus, als könnte sich Herausforderer Joe Biden durchsetzen. Aber auch bei der letzten Wahl sah Hillary Clinton schon wie die sichere Siegerin aus, ehe die sogenannten Swing States den Umschwung zugunsten von Donald Trump gebracht haben. Über die bevorstehende Wahl diskutiert Moderatorin Katia Wagner mit zahlreichen Gästen am Mittwoch (20.15 Uhr) in #brennpunkt.