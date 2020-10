Diana Porsche ritt verletzt noch zum Sieg

In der am Freitag absolvierten Intermédiaire II belegte die 24-Jährige mit Pferd Chrevi´s Ravello den guten sechsten Platz. Die Salzburgerin und das Dänische Warmblut schlossen den von einem breiten Starterfeld in Angriff genommenen Bewerb mit 67,230 Prozentpunkten ab. „Ich bin mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Chrevi´s Ravello ist ein sehr großes Pferd, weshalb er sich in den Grand-Prix-Lektionen noch schwertut, aber auch in diesem Bereich haben wir bereits Fortschritte erzielt. Wir wissen, woran wir über den Winter arbeiten müssen“, resümiert Diana Porsche.