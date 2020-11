Was macht „Two And A Half Men“-Star April Bowlby?

Doch Bowlby ist in ihren Rollen sehr wandelbar. Seit 2019 erfreuen sich ihre Fans an ihrer Darstellung der Superheldin Elasti-Woman in der DC-Serie „Doom Patrol“. Zudem spielte die TV-Beauty 2020 in der Superhelden-Serie „Legends of Tomorrow“ mit - und das wird mit Sicherheit nicht ihre letzte Serie gewesen sein ...