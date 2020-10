„Most Wanted“: Europol bittet Bürger um Mithilfe

Die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union (Europol) ruft in einer Online-Kampagne zur Mithilfe bei der Suche nach den 18 gefährlichsten Sexualverbrechern in Europa auf. Wie Europol am Dienstag in Den Haag mitteilte, erhofft man sich mit „Europe’s Most Wanted“ Hinweise zur Ergreifung der flüchtigen Verbrecher. Die Gesuchten seien entweder bereits verurteilt oder dringend tatverdächtig.