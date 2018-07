Fahndung nach Kriminellen mit Online-Suchspiel

Denn ab diesem Zeitpunkt teilen die nationalen Strafverfolgungsbehörden und Europol verschiedene Codes über ihre Social-Media-Kanäle. Mithilfe dieser Codes können Mitspieler dann online die Bilder des kriminellen Panini-Albums aufdecken und sich über die Gesuchten informieren - die „Liga der Kriminellen“ besteht dabei aus insgesamt 25 Verbrechern aus 23 Ländern, darunter auch ein Österreicher - neben dem sich seit 1995 auf der Flucht befindlichen Tibor Foco, der wegen des Mordes an einer Prostituierten in Linz zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, findet sich dort auch Friedrich Felzmann, der Ende Oktober des Vorjahres im Zuge eines Streits in Stiwoll zwei seiner Nachbarn erschoss und seither spurlos verschwunden ist.