Drautalerin und Klagenfurter in den Hauptrollen

Harmonie am Set

Bei den Dreharbeiten in Bad Eisenkappel, Gallizien, Sittersdorf und Grafenstein haben sich die zwei Kärntner gut verstanden. „Lars hat immer wieder Szenen eingebaut, die gar nicht im Drehbuch standen“, schmunzelt Marii, die daheim in Kleblach-Lind in einem Fünf-Mäderl-Haus lebt und mit drei Schwestern groß geworden ist. Den ersten Film drehte die Drautalerin schon mit neun Jahren. „Wir haben selbst das Drehbuch geschrieben, die Szenen im Haus und auf dem Bauernhof mit einer alten Videokamera aufgenommen. Bei einer Familienfeier haben wir den Film vorgeführt.“