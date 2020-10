Franzosen und Tschechen mit Corona-Rekordzahlen

Die Pandemie hat Europa und die Welt fest im Griff: Aus vielen Ländern wurden am Samstag wieder neue Rekordzahlen an Infizierten gemeldet. So ist in Frankreich die Zahl der Neuinfektionen mit 45.422 so hoch wie nie. Am Freitag waren es knapp 3400 weniger gewesen. Und auch Tschechien verzeichnet mit erstmals mehr als 15.000 Neuinfektionen einen neuen Rekord. Wegen der zunehmenden Zahl von Coronavirus-Infektionen denkt die italienische Regierung indessen neben Einschränkungen für die Gastronomie Gerüchten zufolge an eine Schließung von Kinos, Opernhäusern und Theatern ab kommendem Montag. Die WHO zeigt sich angesichts der rasanten Ausbreitung der Pandemie, vor allem auf der Nordhalbkugel, sehr besorgt. Ab Sonntag beraten führende Experten bei einem Weltgesundheitsgipfel über neue Strategien gegen die Corona-Pandemie.