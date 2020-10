WHO in Sorge: Weltweit neue Corona-Rekordzahlen!

Reproduktionszahl in Deutschland bei 1,23

Auch Deutschland kämpft mit neuen Höchstwerten. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter dort nach Angaben des Robert-Koch-Instituts von Samstagfrüh 14.714 neue Corona-Infektionen gemeldet, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung überschritt am Samstag die Marke von 10.000. Da es allerdings am Donnerstag zeitweise zu Datenlücken bei der Übermittlung von Infektionszahlen gekommen war, könnten in der jüngsten Zahl der Neuinfektionen entsprechende Nachmeldungen enthalten sein. Insgesamt haben sich in Deutschland bisher rund 418.000 Personen infiziert. Die Reproduktionszahl liegt derzeit bei etwa 1,23 - zehn Infizierte stecken also im Schnitt zwölf Personen an.