„Ich brauch eine gute Atmosphäre“

Nein, das kann man so sagen. Das Selfie zeigt mich und meine Großneffen, zu denen ich seit ihrer Geburt eine sehr innige Beziehung habe. Ich verbringe viel Zeit mit ihnen, darf sie heranwachsen sehen. Es erinnert mich an meine eigene Kindheit, in der ich in einer Familie aufwachsen durfte, in der immer jemand für einen da war. Sogar die Urgroßeltern! Viele Kinder heute haben das nicht mehr.