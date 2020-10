Länder: Schulen sollen auch bei Rot offen bleiben

Die Coronavirus-Pandemie hat am Freitag die Videokonferenz der Bildungsreferenten der Bundesländer inhaltlich dominiert. Es sei eine Einigung darüber erzielt worden, dass Schulen so lange wie möglich offen bleiben sollen. Der Bund werde in einer ersten Tranche bis Ende November 150.000 Stück Antigentests ankaufen, von den schnelleren Ergebnissen erwarten sich die Länder weniger Quarantänemaßnahmen. Es sei ein „breiter Schulterschluss“ erzielt worden.