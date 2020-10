Österreich leuchtet auf EU-Corona-Ampel in Rot

Auf die Ampel-Karte hatte sich am vergangenen Dienstag eine Mehrheit der EU-Staaten geeinigt. So sollen sich einerseits EU-Bürger im Internet über die Corona-Lage in Europa informieren können, andererseits soll sie zur Koordinierung von Reisebeschränkungen dienen. Österreich enthielt sich dabei unter anderem wegen mangelnder Differenzierung. „Wenn alle Regionen rot sind, ist keine differenzierte Einschätzung mehr möglich“, hatte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) gesagt. Tatsächlich leuchten auf der Ampel-Karte derzeit die meisten Länder der EU in Rot.