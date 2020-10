Schulen: Schnellere Tests und einheitliche Regeln

Schulen „vergleichsweise sicher“

Faßmann sieht die Schule weiterhin als einen vergleichsweise sicheren Ort. Die Infektionszahlen der AGES würden eine eindeutige Sprache sprechen, so der Minister am Donnerstag. Aktuell sind in Österreich 9 von 6000 Schulen geschlossen, wie der Bildungsminister bei der Pressekonferenz erklärte. Welche? 4 Schulen in Salzburg: AHS Zaunergasse, VS Unken, Poly Salzburg, VS Thalgau. Steiermark: Gymnasium Fürstenfeld, MS Großklein, MS Strass. Tirol: VS Wörndlestraße. Wien: Bildungsanstalt für Elementarpädagogik.