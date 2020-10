„Haben über den Sommer die Bevölkerung verloren“

31.000 Schüler haben keine Herbstferien

Durchschnaufen heißt es nun für eine Woche an der „Schulfront“, wo am Donnerstagabend in der NMS Bad Kreuzen noch ein Lehrer-Cluster aufgepoppt war. Doch die Herbstferien gelten nicht für 30.000 Schüler von 45 Berufsschulen,Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen, sowie acht HLWs bzw. HBLAs in OÖ. Von ihnen sind derzeit 22 Corona-positiv. Die Schul-Ampel wurde landesweit für die Ferienzeit auf gelb gestellt - daher bleibt auch hier alles, wie es ist.